Météo à La Réunion : Eleanor apporte des premières pluies ce jeudi

Prévisions pour le jeudi 22 février

Au lever du jour, le ciel est nuageux au Sud d’une ligne allant de la Pointe au Sel à Sainte-Rose en passant par le Sud Sauvage. Quelques averses sans prétention arrosent les environs de Saint-Philippe. Ailleurs le ciel bien dégagé et le soleil prédomine.

Au fil de la matinée, les averses se multiplient sur le Sud, mais les cumuls restent très limités.

À partir de la mi-journée, La Réunion se situe en marge des bandes périphériques de la forte tempête tropicale Éléanor, en particulier, au Sud d’une ligne allant de Saint-Leu à Sainte-Suzanne, le temps devient très nuageux à couvert avec de fréquentes averses. Ces averses s’intensifient au fil de l’après-midi, les cumuls engendrés sont significatifs et nécessitent une attention particulière notamment dans les hauts de Saint-Philippe.

Le Nord du département bénéficie d’un temps clément avec de fréquentes éclaircies.

Le vent de Sud-Est est modéré à assez fort et tourne progressivement au secteur Sud. Les rafales sont voisines de 60 à 70 km/h entre La Pointe des Cascades et Champ Borne pour la façade Est du département et entre la Pointe au Sel et La Pointe des Aigrettes pour l’Ouest.

Les températures maximales sont comprises entre 29 et 31°C sur le littoral, entre 22 et 25°C dans l’intérieur des terres, 17°C au Maïdo, 19°C au Pas de Bellecombe.

La mer est forte de Saint-Joseph à Champ Borne en passant par Sainte-Rose au déferlement d’une houle d’Est voisine de 2 mètres 50 à 3 mètres. Ailleurs, la mer est agitée, et peu agitée en Baies de Saint-Paul et de la Possession.