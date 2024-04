Mayotte : Un événement destiné à promouvoir la paix dégénère en présence du préfet

Un événement organisé à Tsingoni en présence du préfet ce samedi a dégénéré. Alors qu’il s’agissait de partager un foutari populaire et de paix, des individus ont semé le troubles.

« Il est à déplorer la volonté de certains individus de perturber ces événements conviviaux et importants. Ces agissements seront traités par les forces de l’ordre, et ce dès à présent », a exprimé le préfet de Mayotte sur les réseaux sociaux. François Xavier Bieuville a précisé que « toutes les communes et villages du département seront concernés par des opérations massives de sécurité », assurant de sa « ferme détermination en la matière ».