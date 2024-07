Mayotte : des gendarmes agressés à Bandrélé, la zone quadrillée

Samedi, des gendarmes ont été violemment agressés par un groupe d'individus non identifiés sur un sentier de randonnée à la crête de Bandrélé, à Mayotte, rapporte Mayotte La 1ère. Selon la gendarmerie, un dispositif de recherche a été déployé pour retrouver les agresseurs. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour quadriller la zone.

Les agresseurs auraient dérobé les armes et les chargeurs des gendarmes, selon certaines sources. Toutefois, la gendarmerie n’a pas encore confirmé ce point précis, insiste Mayotte La 1ère et on ne connaît pas encore le nombre exact de gendarmes agressés.

Une source a par ailleurs indiqué au média que les hélicoptères faisaient des rotations entre la commune de Bandrélé et le mont Benara pour transporter les militaires.