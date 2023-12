Loi immigration votée : La Région Réunion met son drapeau français en berne

Communiqué :

Le Parlement a adopté ce mardi 19 décembre le décrié projet de loi sur l’immigration dont des dispositions portent gravement atteinte au principe d’Égalité et aux valeurs fondamentales de la République (préférence nationale, droit du sol,…). Pour la première fois sous la Ve République, une loi inspirée du programme historique de l’extrême-droite est votée.

À La Réunion, où le peuplement et le métissage sont le fruit de vagues de migrations, où le vivre ensemble est fondé sur l’égalité et le respect de la diversité, ce texte heurte ce qui fonde la société réunionnaise, qui plus est en cette semaine où nous commémorons une date historique fondatrice de notre société.

Dès le 14 décembre lors de l’assemblée plénière, la majorité régionale avait défendu une motion pour exprimer son opposition ferme au projet de loi sur l’immigration, demander le retrait définitif de ce projet de loi et appeler à l’élaboration d’une nouvelle proposition législative plus respectueuse des droits humains, favorisant une politique migratoire juste et solidaire.

Aujourd’hui, la Région et plusieurs communes de l’île ont décidé de mettre leurs drapeaux en berne, en ces jours funestes pour la République.

Elles attendent que dans sa sagesse le Conseil Constitutionnel dira le droit et sauvegardera les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés.

Huguette BELLO

Présidente de la Région Réunion