L’état de catastrophe naturelle sera décrété ce mardi

C’est lors d’une opération de distribution de bouteilles d’eau à Sainte-Marie que le plus haut représentant de l’Etat dans l’île, Jérôme Filippini, a annoncé une nouvelle attendue par les sinistrés du cyclone Belal. En effet, dès ce mardi, l’état de catastrophe naturelle sera décrété à La Réunion.

Cette décision va permettre aux Réunionnais ayant eu des dégâts importants de se faire indemniser rapidement. Déjà promis par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer lors de sa visite la semaine dernière, il aura fallu une semaine de plus pour que ces annonces deviennent effectives.

Pour rappel, sont couverts par cette disposition : les habitations et leur contenu, les installations commerciales ou industrielles et leur contenu, les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu, les bâtiments agricoles et leur contenu, les serres, les forêts ainsi que mobil-homes, caravanes, tentes et matériels de camping. Les sinistrés disposent ensuite d’un délai de 30 jours pour déposer leur dossier.

La préfecture a également indiqué la fin de la phase de sauvegarde ce mardi.