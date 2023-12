Les ténors présents pour le dernier rallye de l’année

81 concurrents prendront part au Rallye des 1000 kilomètres samedi et dimanche. Parmi eux figurent le quintuple champion de La Réunion en titre, Thierry Law-Long, son rival le plus compétitif des dernières années, Damien Dorseuil et un ancien double champion revenu au devant de la scène, Stéphane Sam-Caw-Frève. Les trois pilotes se livreront donc une dernière bataille cette année sur les routes de l’île afin de déterminer qui sera le champion d’une saison 2023 très disputée.

Le Rallye des 1000 kilomètres se déroulera sur deux jours. Les concurrents devront parcourir dix spéciales divisées en cinq boucles dans les Hauts du Sud de La Réunion. Ce sont 81 équipages qui sont engagés en classement moderne. Ces véhicules seront précédés sur les routes par les voitures du rallye de régularité – au nombre de 17 – à bord desquelles des amateurs peuvent s’adonner à leur passion avec un budget moins important.

La journée de samedi sera la plus chargée pour tous les pilotes. Les pilotes enchaîneront dès le début d’après-midi les épreuves spéciales tour-à-tour à Ville Blanche et à Bergerie. Mais les mécaniques et les corps seront mis à rude épreuve dans la soirée avec deux passages coup sur coup à Piton Hyacinthe.

Après un samedi éprouvant, la saison se terminera avec deux boucles à Bassin Martin puis à Notre-Dame de La Paix. Les voitures de rallye s’arrêteront définitivement au Boulodrome des 400 pour le clap de fin du championnat de La Réunion des rallyes.