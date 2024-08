Les magasins Gamm Vert de nouveau à vendre

Les magasins Gamm Vert de l'Est sont de nouveau à vendre. Une nouvelle offre de cession sera diffusée par l'administratrice judiciaire, Me De Laissardière, dans les prochains jours. Cette décision fait suite au placement en redressement judiciaire de la CANE (Coopérative Agricole du Nord-Est) et de Jardicane en mai dernier.

Présidées par Charles Doki-Thonon, la CANE et Jardicane, qui gèrent les magasins Gamm Vert de Sainte-Suzanne, Saint-André et Sainte-Rose, étaient de retour devant le tribunal de commerce de Saint-Denis. Placé en redressement judiciaire en mai dernier, le pôle professionnel dédié aux agriculteurs fonctionne bien, mais c’est la partie grand public qui traverse une crise profonde.

En conséquence, début août, une première offre de cession a été déposée par l’administratrice judiciaire, Me De Laissardière, en vue de céder les fonds de commerce de l’enseigne Gamm Vert situés dans l’Est. Bien que plusieurs marques d’intérêt, provenant de groupes tels que GBH ou Ravate, aient été exprimées, une seule offre a finalement été reçue dans les temps impartis. Elle émanait de Terracoop, une autre coopérative propriétaire des mêmes enseignes dans l’Ouest et le Sud de l’île.

Une offre de dernière minute de l’Urcoopa

Cependant, une lettre d’intention de dernière minute a été déposée par l’Urcoopa. Il s’agissait d’une offre « mieux-disante » sur le plan financier, mais dont le périmètre social restait inconnu. En effet, Terracoop prévoyait de reprendre 15 des 26 salariés répartis dans les trois enseignes. Cet engagement a conduit à la diffusion d’une nouvelle offre de cession, valable jusqu’à la fin du mois de septembre.

« L’objectif de la gouvernance est la préservation du volet social et de l’intérêt des créanciers », rappelle Me Cheung-Ah-Seung, avocat de la CANE et de Jardicane. « Pour Terracoop, cette offre a du sens. Pour l’Urcoopa, c’est aussi une manière de se diversifier et de continuer à soutenir les filières », poursuit-il. En diffusant cette nouvelle offre de cession, la CANE espère recevoir une proposition beaucoup plus intéressante pour la reprise de ses fonds de commerce. Elle reste cependant propriétaire des terrains.

La cession des magasins, qui se trouvent dans le giron de Jardicane, doit permettre à la coopérative CANE de mettre en place un plan de redressement. « Une fois Jardicane cédée, nous aurons une visibilité sur la CANE. Nous pourrons asseoir la rentabilité locative avec le nouveau repreneur, ce qui permettra de dessiner les contours du plan de continuation. »

« Bonnes perspectives » pour la branche professionnelle

« Nous avons de bonnes perspectives, mais nous devons mettre en place une restructuration rapide », explique le directeur, Romain Lucas. L’objectif de cette procédure est de consolider la partie professionnelle – en forte progression – de la coopérative, afin de la pérenniser pour les générations futures. La CANE compte environ 3 000 agriculteurs actifs au sein de sa coopérative.

Les deux entités ont de nouveau rendez-vous devant le tribunal de commerce, mais à des dates différentes : la CANE en novembre et Jardicane en octobre, afin d’analyser les offres déposées par les futurs acquéreurs de l’enseigne Gamm Vert.