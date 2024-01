Les insectes auxiliaires lauréats du Trophées de l’agro-écologie à la Réunion

Hier matin à Cilaos, le Grand Prix de la démarche collective des Trophées de l'Agro-Écologie 2023-2024 a été décerné au GIEE "Protection Biologique Intégrée" de l'UHPR (Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion), une initiative portée depuis 2020.

Cette distinction vient reconnaître l’excellence et l’innovation dans les pratiques agricoles durables mises en œuvre par l’UHPR. La cérémonie de remise du prix s’est déroulée en présence de Jacques Parodi, Directeur de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF), au nom du préfet de La Réunion, avec Frédéric Segart, premier adjoint au Maire de Cilaos. À leurs côtés, Pascal Quineau, président du Crédit Agricole de La Réunion, partenaire du concours, a remis un chèque de 500 euros à Patrice Fages, président de l’UHPR et Yannick Lauret, son trésorier.

Le Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) est un dispositif officiellement reconnu par l’État pour encourager l’agroécologie en France. Le GIEE de l’UHPR se consacrent spécifiquement à la Protection Biologique Intégrée (PBI) au sein des exploitations horticoles réunionnaises. Il promeut notamment l’utilisation d’insectes auxiliaires bénéfiques pour combattre

naturellement les nuisibles, comme c’est le cas avec la punaise prédatrice Nesidiocoris Volucer, qui s’attaque à des ravageurs tels que les thrips.

Le prix de la démarche individuelle a été attribué à Marion Meyer, une jeune agricultrice pionnière en permaculture sur la commune de Cilaos. Son approche en agriculture durable et son engagement pour l’environnement, son terroir et son territoire lui ont valu cette reconnaissance notable. L’événement a eu lieu sur son exploitation à Cilaos, soulignant ainsi son rôle actif dans la promotion de l’agroécologie sur l’île.

Les Trophées de l’Agro-Écologie célèbrent les initiatives qui incarnent l’avenir d’une agriculture respectueuse de l’environnement et socialement responsable. La Réunion a déjà remporté ce prix au niveau national avec des initiatives locales en 2022/2023. La remise de ces prix souligne l’engagement continu de La Réunion dans la promotion de pratiques agricoles innovantes et durables, dans lesquelles s’inscrivent au quotidien les horticulteurs et pépiniéristes de l’UPRH.

Pour aller plus loin sur la PBI du GIEE : www.uhpr.re/protection-biologique-integree