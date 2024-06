Les conseils de Benoît Saint-Denis aux combattants péi

Le combattant français de l'UFC a dispensé ce samedi son premier jour de stage dans l'île. L'occasion pour les pratiquants de tous âges et tous niveaux de découvrir l'une des stars françaises de la discipline. Benoît Saint-Denis s'est montré particulièrement ouvert et très pédagogue auprès de la soixantaine d'élèves venus assister à ce premier cours.

Le dojo du complexe sportif de Saint-Paul était plein à craquer ce samedi matin, mais pourtant il n’y avait pas un bruit lorsque celui qui a attiré tout ce monde s’exprimait. Pratiquants, visiteurs ou accompagnants, tout le monde écoutait religieusement les conseils de Benoît Saint-Denis, le combattant de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), à La Réunion pour deux jours de stages.

Les passionnés de toute l’île se sont donc rendus à Saint-Paul pour cette matinée dédiée au combat debout. L’ancien commando a délivré de nombreux conseils et fait travailler les élèves sur plusieurs ateliers. Très attentif, Benoît Saint-Denis dispensait des conseils et n’hésitait pas à tempérer calmement les ardeurs de certains, un peu trop emportés par l’excitation.

Après une demi-heure d’entraînement, le combattant a pris le temps d’échanger avec les élèves. Ceux désirant devenir professionnels ont demandé des conseils techniques, tandis que ceux souhaitant s’essayer au niveau amateur voulaient avoir des informations sur leur préparation. Le combattant a également répondu à des questions sur son actualité, notamment son souhait de combattre au prochain UFC Paris.

Certains élèves lui ont également fait remarquer qu’il était un des combattants français qui s’entend bien avec les autres et ne rentre pas dans les conflits inter-clubs. Benoît Saint-Denis a conseillé aux combattants péi de garder cette démarche dans l’île afin de travailler ensemble pour s’améliorer. « C’est important pour qu’ils progressent, pour qu’ils s’entraident, et pour ensuite aller taper des gens à l’international. Qu’ils s’entraident pour devenir tous plus forts », conseille-t-il.

Le MMA comme tremplin de vie

Derrière la venue de la star française à La Réunion, on retrouve Gaël Grimaud, l’un des pionniers du MMA réunionnais. Les deux hommes s’étaient rencontrés il y a 5 ans, lorsque Benoît Saint-Denis était venu pour la première fois à La Réunion afin de demander sa femme en mariage.

« L’idée, c’est qu’on puisse profiter un maximum de son expérience. Surtout, c’est quelqu’un de valeureux. On pouvait faire venir beaucoup de monde, mais je tenais surtout à faire venir Benoît, car c’est vraiment un exemple pour le MMA français et pour le MMA réunionnais », explique l’organisateur de l’événement.

Celui qui a été champion dans deux organisations est revenu dans l’île à la fin de sa carrière pour former les générations futures. Bien qu’il aurait pu s’installer partout pour enseigner le MMA, c’est surtout le choix du cœur qui l’a fait revenir sur son île natale. Car transmettre son savoir dans le MMA n’est pas la seule raison de son retour à La Réunion.

« L’idée, c’est de pouvoir accompagner les jeunes qui ont le potentiel pour devenir de très bons combattants, même des champions de l’UFC. Mais aussi, c’est accompagner des jeunes qui ne veulent pas être champions et qui veulent faire du sport leur métier sur tous les paramètres sportifs, c’est-à-dire cadre, entraîneur ou dans la communication », souligne-t-il.

C’est pourquoi il a créé la Gaël Grimaud Academy qui aide les jeunes Dionysiens à se développer en partant du MMA. C’est pour cela qu’il recherche des mentors dans cet objectif et Benoît Saint-Denis « est un mentor de très grande qualité. »