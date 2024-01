Les collèges et lycées rouvrent dans le sud mercredi, sauf à Saint-Louis

Le Rectorat de La Réunion informe que les collèges et lycées du sud pourront rouvrir mercredi 31 janvier 2024. Seuls les établissements de Saint-Louis resteront fermés.

Le communiqué :

Le rectorat porte à la connaissance des familles et des personnels que les cours seront assurés normalement dans tous les collèges et lycées de l’académie, à compter du mercredi 31 janvier 2024. Ils reprendront notamment dans les communes de Cilaos, Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph et Saint-Pierre.

Seuls les collèges et lycées de Saint-Louis ne pourront pas accueillir les élèves, en raison des intempéries.