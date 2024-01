Les centres des Finances Publiques rouvrent dès demain

La Direction régionale et interrégionale des finances publiques (DRFIP) informe les usagers que les différents centres seront prêts à accueillir le public dès le jeudi 18 janvier 2024.

Le communiqué :

Suite au passage du cyclone Belal et pour des raisons de sécurité, les centres des Finances publiques ont tous été fermés au public jusqu’au mercredi 17 janvier 2024.

À compter du jeudi 18 janvier, certains centres seront à nouveau en mesure d’accueillir le public pendant les horaires habituels (de 7h30 à 12h). La réouverture des accueils des Services des impôts des particuliers sera progressive dans les prochains jours.

Il est néanmoins vivement conseillé aux usagers de privilégier les contacts à distance (messagerie sécurisée ou prise de rendez-vous sur impots.gouv.fr, appel du service national d’information et d’assistance des Finances publiques au 0809 401 401 de 8h30 à 19h horaires de l’hexagone, service gratuit + prix de l’appel) afin d’éviter des déplacements parfois difficiles et des temps d’attente qui pourraient être provisoirement plus importants.

La majeure partie des centres des Finances publiques seront donc ouverts le 18 janvier, à l’exception des services indiqués ci-dessous :

– les services des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Paul, du Port, de Saint-Leu, du Tampon, de Saint-Benoît, de Saint-André seront fermés au public

– la trésorerie hospitalière de La Réunion au Tampon sera fermée au public

Le retour complet à la normale pour l’accueil des usagers des Finances publiques est prévu pour le début de semaine prochaine.

La Direction régionale des Finances publiques vous remercie de votre compréhension.