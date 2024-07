L’équipage La Réunion se classe 3ème du Grand Prix de Saint-Cast Le Guildo

L'Équipage La Réunion était en course ce samedi pour le Grand Prix de Saint-Cast-Le-Guildo. Il était composé d’Aurélien Barthélémy, de Jules Delpech, de Noémi Gicqueau et de Léo Jean-Albert.

Avant le départ, Jules Delpech faisait le point météo : “Les conditions s’annoncent très légères, avec beaucoup de courant. Ce sont des conditions où il est crucial d’avoir une bonne lecture du plan d’eau”. Quelle est la meilleure technique pour gérer les courants ? « Il est essentiel d’étudier soigneusement les courants sur les cartes et les fichiers de course. Ensuite, il faut essayer de les visualiser et de comprendre leur fonctionnement sur le site. Une fois sur place, il est important de comparer ses prévisions avec la réalité du plan d’eau et d’agir rapidement en situation réelle. »

“Je me sens bien et je pense que la journée va être intéressante. Il n’y a pas trop de vent, mais nous allons faire de notre maximum. Les trois leaders sont à égalité de points, nous allons donc les laisser se battre entre eux. Cela pourrait être une opportunité pour nous de tirer notre épingle du jeu. La journée s’annonce tactique !”, partageait de son côté Léo Jean Albert avant le début de cette manche.

Après quatre manches disputées à Saint-Cast Le Guildo, l’équipage La Réunion décroche la 3ème place du Grand Prix de Saint-Cast-Le Guildo.

A leur retour à terre, Noémi Gicqueau souligne : “Cela s’est super bien passé, car j’ai retrouvé mon rôle de n°1, et là, je savais ce que je devais faire. C’était une très belle journée !

Aurélien Barthélémy ajoute : « La journée a été agréable avec une belle mer et un beau temps. Nous nous attendions à une compétition serrée, et cela a été le cas. Nos adversaires ne nous ont pas déçus. Nous sommes satisfaits de notre performance car nous sommes restés dans la course, soit en augmentant l’écart de points, soit en le maintenant avec nos amis des Étoiles Filantes. Nous avons pris de bons départs aujourd’hui et nous avons souvent réussi à jouer devant avec le peloton de tête. Même lors des manches où nous avons mal débuté, nous avons su bien nous rattraper et revenir dans la course, ce qui a fait de cette journée une bonne journée. En regardant les leaders, Orlabay et Dunkerque Voile ont eu une très bonne journée. Pour le bateau de Sophie Faguet (l’Arche au Havre), c’était plus difficile car elle n’était pas à bord. Nous ne nous faisons pas d’illusions car il y a tout de même environ 40 points d’écart, donc nous savons que ce ne sera pas simple de monter sur le podium. Cependant, nous devons consolider notre 4ème place et nous sommes bien positionnés pour attaquer la journée de demain »