L’église catholique autorise la bénédiction des couples : De l’exclusion à l’inclusion, un virage doctrinal historique

La récente « déclaration doctrinale » de LGBTQI+, représente une avancée majeure dans le dialogue entre foi et modernité. Cette reconnaissance, venant d’une institution suivie par plus d’un milliard de fidèles à travers le monde, est un jalon important pour les communautés LGBTQI+ de notre planète. Elle reflète un premier pas vers l’inclusion et la reconnaissance d’une diversité

longtemps ignorée, voir condamnée.

Cette ouverture contraste fortement avec une époque, encore récente, où l’Église, à travers ses propres dirigeants, a remis en question l’existence et la légitimité des couples LGBTQI+. Ces périodes d’exclusion et de marginalisation, où les fidèles LGBTQIA+ se voyaient niés le droit de s’asseoir sur les mêmes bancs que leurs pairs hétérosexuels, marquent un passé douloureux.

Cette inclusion, bien qu’encore imparfaite et différenciée, suggère une réflexion plus profonde au sein de l’Église catholique sur la place de

l’égalité des genres et des identités sexuelles. Dans une institution historiquement dirigée par un clergé masculin, la question de l’égalité reste complexe et chargée. Chacun·e, croyant·e ou non, a le droit de reconnaître et de célébrer son amour. Cette évolution, bien que tardive, est un signal fort pour l’avenir, montrant que même les bastions les plus traditionnels de la société peuvent évoluer vers une plus grande ouverture et une meilleure compréhension de la diversité humaine.

Cette démarche du Vatican, bien que saluée, ne doit pas occulter les lacunes historiques de l’Église. L’histoire du catholicisme est parsemée de contradictions, oscillant entre l’accompagnement de certains mouvements progressistes et l’endossement de structures oppressives. En ce 20 décembre, nous n’oublions pas son rôle dans le système esclavagiste.