Législatives : Le RN confirme sa montée à La Réunion

Les élections législatives ont vu le Rassemblement national devenir le premier parti de La Réunion. Johnny Payet se félicite de cette réussite et se dit confiant pour le second tour.

Le Rassemblement national est le grand gagnant de ce premier tour des élections législatives anticipées. Le parti compte sept candidats au second tour dont deux en ballottage favorable. Le secrétaire départemental du RN s’est exprimé au terme de cette soirée électorale qui a vu l’extrême-droite profiter des divisions à gauche et à droite, notamment dans la circonscription 3 où leur candidat termine en tête.

« Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’à La Réunion, les Réunionnaises et les Réunionnais viennent de prouver aux élus d’aujourd’hui qui sont là depuis x années que les Réunionnais votent avec armes et conscience et intelligence, puisqu’on a toujours dit que les Réunionnais votent par dépit, par mécontentement, par ce qu’ils ont, donc ils ont marre, donc ils vont voter pour l’Assemblée nationale », déclare Johnny Payet qui insiste que le vote RN est un vote de contestation contre les partis traditionnels et les politiques menées ces dernières années.

« Je pense que les Réunionnaises et Réunionnais ont compris, ont lu et ont écouté le programme du RN. C’est pour ça, donc tout simplement, vous voyez que nous, on est partout aujourd’hui au deuxième tour et c’est grâce aux Réunionnaises et Réunionnais qui ont tout compris« , assure le représentant du RN à La Réunion, qui réfute un vote motivé par colère aveugle.

Le RN fera face dimanche prochain à des candidats de gauche. Johnny Payet critique les stratégies politiques de ce camp divisé : « Aujourd’hui, quand vous voyez la plateforme qui pose quelqu’un contre quelqu’un, un de Mme Bello et un de Mme Bareigts dans la même circonscription, ça veut dire que déjà à l’origine, ils ne sont pas d’accord entre eux ici à La Réunion. Mais comment ils vont nous défendre là-bas ? »

Il accuse les politiciens qui appellent à faire barrage d’être des « menteurs » : « Ils nous ont menti pour avoir justement leur petit pouvoir, leur petit salaire, leur indemnité. »

Johnny Payet espère aussi convaincre les Réunionnais au vu des résultats au niveau national où le RN est aussi en tête : « Demain, quand on va aller à l’Assemblée, on aura une équipe de sept personnes qui portera les mêmes amendements, les mêmes propositions de loi pour La Réunion. Et on siègera dans la majorité.«