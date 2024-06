Législatives 2024 : Emmanuel Macron présente son programme

Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi midi pour présenter sa stratégie en vue des élections législatives. Pour le chef de l’Etat, un moment de « clarification » nécessaire après les élections européennes.

Le président de la République a d’abord eu quelques mots pour son gouvernement : « Je veux rendre hommage aux gouvernements successifs, à nos parlementaires qui ont mené un travail remarquable dans des conditions souvent difficiles. Mais beaucoup de choses ont été faites, des décisions prises, des textes passés. »

La dissolution est « une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France », a expliqué le chef de l’État. « Les masques tombent depuis dimanche », a déclaré Emmanuel Macron au sujet des pourparlers en cours à droite comme à gauche en vues des élections. Il a ensuite fustigé Les Républicains, dont le président s’est positionné favorablement à une alliance avec le Rassemblement national. Le président a aussi critiqué des « des alliances contre-nature aux deux extrêmes qui ne sont d’accord à peu près sur rien, sinon des postes à partager et qui ne seront pas en capacité d’appliquer quelconque programme« , évoquant l’alliance entre le PS et LFI.

Emmanuel Macron a ensuite défini la majorité présidentielle comme il la conçoit aujourd’hui : « Un bloc progressiste et républicain« . Il tend la main aux politiciens qui portent ses valeurs : « Je suis convaincu que des sociaux démocrates, des radicaux, des écologistes, des démocrates chrétiens, des gaullistes et plus largement que beaucoup de nos compatriotes et de responsables politiques, qui ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste, qui se retrouvent autour de quelques axes clairs que portent la majorité actuelle, peuvent travailler avec ces dirigeants et bâtir un projet nouveau, une fédération de projets. »

Parmi les mesures annoncées : une simplification des peines de prison et une plus grande fermeté.