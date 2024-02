Le Tampon : À la rue, il lance un appel à l’aide pour trouver un logement

David Hoarau, un Tamponnais de 48 ans, se retrouve dans une situation désespérée. Sans domicile fixe depuis quatre mois, il fait face à une série de difficultés qui le plongent dans le dénuement le plus total. Malheureusement, malgré ses demandes d’aide auprès de plusieurs organismes sociaux, il n’a reçu aucune assistance jusqu’à présent.

À bout de nerfs, il a lancé un appel à l’aide via une vidéo sur le groupe Facebook « Coeur Tamponnais ». Dans cette vidéo poignante, David expose sa situation précaire. Il révèle qu’il a déjà dormi dans plusieurs endroits et qu’il se retrouve actuellement devant la Mairie du Tampon. Dépourvu de nourriture, son cri du cœur est simple : « Je ne demande pas d’argent, juste un ti logement ».

David Hoarau confie avoir perdu tout espoir de vivre. Son état de santé se dégrade, et il se sent au bout du rouleau. Malgré ses efforts pour trouver une solution à sa situation précaire, il se trouve confronté à un mur d’indifférence de la part des autorités et des organismes sociaux. Il espère que son témoignage sur les réseaux sociaux puisse permettre de lui trouver une solution.