Le Tampon : 4 ans de sursis pour le père incestueux qui a tout nié après avoir avoué

Cet homme d’une quarantaine d’années a tenté à la barre du tribunal de tordre la réalité et se faire passer pour la victime. Jean-Jacques* était poursuivi pour agressions sexuelles sur l’ainée de ses fille, Roxane*.

Les moments de tendresse entre Roxane et ses parents se manifestaient régulièrement par des gratouilles dans le dos jusqu’à ce que son père salisse ce geste d’affection. Du dos de l’adolescente, les mains du père sont à plusieurs reprises glissées sur les parties intimes de Roxane. Des agressions sexuelles qui se produisaient le plus souvent quand père et fille étaient seuls à regarder la télévision.

À la barre, le père a nié et a tout juste reconnu une éducation laxiste alors qu’il avait avoué à sa femme avant de se rétracter. Cette dernière a aussi d’abord cru sa fille avant de se ranger derrière son mari.

L’absence d’empathie de ces parents envers les souffrances de leur fille avait marqué le prétoire. 36 mois de prison dont 24 de sursis avait été requis par le procureur.

Malgré la défense de Me Farid Issé, Jean-Jacques a été condamné à 4 ans de prison avec sursis, l’interdiction de contact avec sa fille ainée durant 3 ans, et le retrait de son autorité parentale. Son nom est désormais inscrit au FIJAIS et il devra indemniser Roxane de 4.000 euros de préjudice moral.

*prénoms d’emprunt