Agressions sexuelles incestueuses : Les prévenus nient ; les victimes souffrent

En une nuit, alors qu’elle dormait chez son tonton préféré, la vie de Sarah* a basculé. L’enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, avait pris l’habitude de passer du temps avec ses cousins, cousines lors de soirée télé, un petit matelas installé dans le salon. L’enfant a livré à sa grand-mère, dès le lendemain matin, qu’elle avait été réveillée par les caresses de son oncle sur son sexe. En état de choc, sidérée, elle n’avait pu bouger, feignant de continuer à dormir. À un moment, l’enfant a tenté de se retourner, mais l’oncle l’en aurait empêchée.

Pensées intrusives, réminiscences, troubles du sommeil… Malgré le soutien de ses parents, le suivi et l’accompagnement psychologique, “ma fille va très très mal. Elle n’invente pas ces choses”, assure son père.

L’oncle invoque lui “l’imaginaire flamboyant” de sa nièce. Cette nuit-là, il n’a fait que la replacer correctement sur le lit. Lui voit plusieurs explications à la “mauvaise interprétation” de sa nièce. D’une part, l’enfant a mal vécu le divorce de ses parents, mais aussi aurait pu faire “un transfert” dans un contexte familial déjà marqué par l’inceste. La mère et une des tantes de la victime ont été abusées par leur père durant leur enfance. “Sa mère en parlait ouvertement”, réprouve le prévenu. Enfin, ancien alcoolique, il pensait être la victime d’un complot fomenté par sa sœur et son ex-femme pour que cette dernière obtienne la garde des enfants.

Parties civiles et ministère public ont appuyé la parole “précise et constante” de l’enfant. La victime n’a pas souhaité assister au procès, à cette nouvelle étape « lourde » à supporter.

Pour Me Delphine Savigny, il manque l’audition de témoins dans la procédure, notamment celle du fils ainé du prévenu. L’avocate de la défense relève également des contradictions dans les versions et surtout un contexte de séparation difficile entre les parents de la victime.

L’oncle a finalement été relaxé. “Cela ne veut pas dire quel le tribunal ne la croit pas, mais il manque l’audition du fils ainé et il y a certaines incohérences”, ont tenu à expliquer leur décision les juges.

Quand son copain lui caresse le dos, elle sent les mains de son père

Cette jeune victime s’est présentée seule face au tribunal et n’a pu s’empêcher de relever que sa mère s’était assise à l’opposée d’elle, à moins de deux mètres de son père. Roxane* s’est d’abord confiée à sa mère en début d’année 2023. Puis elle a finalement porté plainte auprès des gendarmes quelques mois plus tard, ne pouvant supporter davantage la présence de son père.

Roxane aime les grattouilles dans le dos et en réclame régulièrement à ses parents. Mais à l’âge de 13 ans, celles de son père finissent pas glisser sur ses parties intimes. Les faits se produisent le plus souvent quand père et fille regardent la télé et que sa mère et ses sœurs sont couchées.

Dans cette affaire, l’attitude la mère pose en effet questions. Si elle a d’abord cru sa fille, elle est finalement revenue sur sa position. Pas un regard n’a été lancé à l’enfant alors qu’elle était à la barre, racontant l’horreur de son expérience et s’écroulant littéralement face aux questions sans tact de la défense. “Une mère sert à quoi madame ?”, tance la présidente du tribunal.

Pour le père, sa fille ment. “On l’a laissée trop faire”, lâche-t-il à la barre. L’homme au regard noir en est persuadé, “aujourd’hui, elle fait ça pour plaire à son copain”. “C’est facile d’écrire un texte à la maison et de venir le lire”, lance-t-il sans aucune empathie pour sa propre fille.

“Rien. Le néant”, a également constaté le procureur, “parce qu’il faut sauver l’honneur de cette famille », gronde-t-il. “Mais quel honneur quand on a commis l’irréparable sur la chair de sa chair”.

Pour la défense, Me Farid Issé a invité le tribunal “à ne pas avoir peur de relaxer quelqu’un d’innocent” alors qu’il est très facile dans ces affaires de prendre d’emblée le parti d’un enfant, plaide-t-il.

Le délibéré est attendu pour le 2 juillet prochain.

* Prénoms d’emprunt