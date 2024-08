Le prodige d’origine réunionnaise Georginio Rutter signe à Brighton pour 47 millions d’euros

Georginio Rutter, jeune attaquant de 22 ans, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant Brighton, un club de Premier League, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2029. L’information a été officialisée ce lundi par les Seagulls, surnom du club anglais

Après une saison avec Leeds United en Championship (2e division anglaise), où il a marqué huit buts et délivré seize passes décisives en 51 apparitions, Rutter aspire désormais à retrouver l’élite du football anglais avec Brighton. Leeds, relégué en deuxième division en 2023, a échoué de peu pour remonter en Premier League cette saison, ce qui a conduit le club à accepter de se séparer de son joueur pour un montant estimé à 47 millions d’euros, correspondant à la clause libératoire.

Début de carrière au Stade Rennais

Né à Plescop en Bretagne, d’un père martiniquais et d’une mère réunionnaise, l’attaquant a débuté sa carrière professionnelle au Stade Rennais, où son talent précoce l’a rapidement propulsé vers l’équipe première. En février 2021, le club allemand d’Hoffenheim, séduit par son potentiel, l’a recruté pour un million d’euros. Deux ans plus tard, Leeds United a fait de lui le joueur le plus cher de son histoire à l’époque, déboursant 40 millions d’euros pour l’attirer en Angleterre.

Chez Brighton, Rutter rejoint une équipe solidement ancrée en Premier League, qui a régulièrement su surprendre par son jeu attractif et ses résultats. Le club espère que le jeune attaquant apportera sa vitesse, sa créativité et son flair devant le but pour continuer à briller parmi l’élite du football anglais. Pour Rutter, c’est l’occasion de prouver qu’il peut non seulement rivaliser avec les meilleurs, mais aussi s’imposer comme une figure clé du meilleur championnat au monde.