Le préfet apporte son soutien aux chasseurs de tangue

Les chasseurs de tangues ont manifesté ce vendredi matin devant la préfecture. La fédération départementale de la chasse à La Réunion a été reçue par le préfet de La Réunion. Leur colère a été provoquée par la suspension pour quelques semaines de la saison de la chasse. Elle doit maintenant démarrer le 15 mars alors qu’elle devait débuter ce samedi.

Ce report du début de la chasse aux tangues a été annoncée après la décision du juge des référés saisi par l’association One Voice. Une diminution de la population des tangues entre 2019 et 2021 ainsi que la protection des portées et petits contre la chasse faisaient partie des arguments. Les chasseurs réfutent en bloc ces positions et assurent que les tangues prolifèrent et doivent être chassés pour ne pas devenir une menace pour la diversité de la faune.

« Pour éviter le braconnage, il faut soutenir la chasse organisée. Je soutiens la fédération de chasse« , déclare Jérôme Filippini qui ajoute, « Je ne juge pas la décision de justice, mais je ne comprends pas cette association qui depuis Paris veut venir désorganiser une façon de chasser qui est structurée à l’égard d’une espèce qui n’est pas menacée, pas protégée et qui au contraire pullule. »

« Le fait qu’il y ait des chasseurs de tangues, c’est une tradition réunionnaise et c’est pas ça qui va menacer cette espèce« , indique le préfet de La Réunion qui lance : « On va faire tout ce qu’on peut pour permettre aux chasseurs de chasser dans la légalité. »