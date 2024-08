Le Port : Trois individus interpellés suite à des violences urbaines

La ville du Port a été, la nuit dernière, le théâtre de violences urbaines. Des groupes d'individus ont détérioré et incendié des véhicules et des poubelles jusqu'à tard dans la nuit, obligeant une intervention des policiers afin de ramener le calme.

Des faits de violences urbaines ont eu lieu dans la nuit du mercredi 31 juillet au 1er août dans la cité portoise. Une première intervention des policiers a eu lieu en début de soirée, quand la BAC a tenté de contrôler un scooter dont le passager était porteur d’un jerricane d’essence. Si le pilote du deux-roues a refusé d’obtempérer, les agents de police sont parvenus à rapidement intercepter les deux fuyards qui, dans leur fuite, ont percuté légèrement le véhicule de la BAC. Les deux individus ont ensuite été placés en garde à vue. Cette première scène se déroule alors que des départs de feux avaient été constatés.

Quelques heures plus tard, les policiers ont dû encore intervenir, pour de nombreux feux de poubelles et de véhicules. Les policiers ont essuyé des jets de projectiles, mais aucun blessé n’est à déplorer. Suite à ces nouveaux faits qui ont duré jusqu’à quatre heures du matin, un troisième individu a été interpellé par les policiers du Port alors qu’il avait mis le feu à une moto volée et placé en garde à vue. Des renforts de police sont prévus et de nombreuses patrouilles seront réalisées ce jeudi soir au Port afin d’éviter tout débordement.