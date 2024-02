Le paquebot Norwegian Dawn peut désormais débarquer ses passagers à La Réunion

Le communiqué de la préfecture :

Le paquebot de croisière Norwegian Dawn accostera finalement demain, mercredi 28 février, au Grand Port maritime de La Réunion, après une escale à Port Louis à l’île Maurice.

L’agence régionale de santé de La Réunion, dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières, s’est assurée que les contrôles sanitaires préalables réalisés à Maurice permettaient d’écarter le risque de choléra.

Pour rappel, ce navire devait accoster à La Réunion samedi 24 février pour une escale de moins de 12 heures. Dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières, une centaine de passagers étaient signalés malades présentant des symptômes de gastro-entérite, symptômes proches de ceux du choléra. Compte tenu des données épidémiologiques actuelles de cette maladie dans les pays de la zone, le préfet de La Réunion avait conditionné le débarquement des passagers à la réalisation de tests sanitaires préalable écartant tout risque de choléra.

À l’annonce du délai de réalisation des tests (entre 7 et 8 heures) et compte tenu de la durée annoncée de l’escale, l’armateur a décidé d’annuler l’escale du 24 février à La Réunion pour se rendre directement à l’île Maurice où le débarquement/embarquement d’une partie des passagers était prévu. À l’arrivée à Port Louis, les autorités mauriciennes ont également conditionné le débarquement des passagers à la réalisation de tests. Le navire est donc resté au mouillage au large de Port Louis du samedi 24 février au lundi 26 février le temps d’effectuer les tests sanitaires. Les résultats ont été connus ce lundi, permettant d’éliminer le diagnostic de choléra. Le navire a finalement accosté à Port Louis, pour effectuer le transfert de passagers et les excursions prévus. Il effectuera une escale d’une journée à La Réunion le mercredi 28 février.