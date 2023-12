Le « Jacques Chevalier » de la Marine nationale en escale à La Réunion

Le dernier bijou de la Marine nationale est actuellement à La Réunion. Arrivé jeudi dernier, il doit repartir le 26 décembre. Livré en septembre dernier, le Jacques Chevalier est toujours en phase d’essai. Fort de ses 194 mètres de long, ses 27 mètres de large et d’une masse de 31 000 tonnes, il occupe la deuxième place de la flotte française par sa taille et la troisième par sa longueur. Le navire compte à son bord deux marins réunionnais.

Sa mission principale est de maintenir l’autonomie de la flotte française en poussant les navires de la Marine Nationale plus loin et en les maintenant en mer plus longtemps grâce à des opérations de ravitaillement. Le Jacques Chevalier est équipé d’une panoplie de technologies avancées, comprenant des capteurs optroniques, des radars, un système de combat, des liaisons de données tactiques, des missiles aériens de courte portée et deux canons de 40 mm Rapidfire. Ces éléments le placent au cœur des opérations maritimes stratégiques.

Un parcours d’essai à travers les océans

Le déploiement de ce mastodonte des mers a débuté le 27 septembre à Toulon, traversant des environnements variés tels que les eaux chaudes et froides pour tester ses performances. Il a démontré son interopérabilité avec les marines alliées. Son périple a débuté par Brest, suivi d’une traversée de l’Atlantique Nord jusqu’en Islande, avec une escale à Reykjavik.

Il a ensuite participé à des exercices avec l’US Navy et la Royal Navy aux États-Unis, puis a fait escale au Brésil pour des manœuvres avec la marine brésilienne. Après avoir parcouru plus de 13 000 milles nautiques et réalisé huit ravitaillements en mer, le Jacques Chevalier a atteint l’Afrique du Sud, restant au port du Cap du 7 au 12 décembre. C’est de là qu’il s’est élancé pour La Réunion.

Son trajet de retour, remontant par le Canal de Suez, reste confidentiel en raison des tensions actuelles au Proche et au Moyen-Orient.