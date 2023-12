Le GHER inaugure sa nouvelle Maison des usagers

La Maison des Usagers, ouverte en 2013, a été modernisée et agrandie avec l’ajout de deux nouveaux espaces. Occupée par des associations œuvrant au sein de l’établissement pour y améliorer les conditions d’accueil et accompagner les patients dans leurs parcours au GHER, elle a été inaugurée hier par M. Lionel CALENGE, Directeur Général du CHU et du GHER, Dr Vincent APPAVOUPOULLÉ, Président de la CME du GHER, M. Roland SIHOU, Président de la CDU, et Mme Sabrina DIJOUX, représentante du Président du Conseil de Surveillance.

Le communiqué :

Le Groupe Hospitalier Est Réunion a inauguré, aujourd’hui, sa nouvelle Maison des Usagers (MDU) après plusieurs mois de rénovation. Initialement ouverte il y a plus de dix ans maintenant, le 9 décembre 2013, ce lieu important pour la communauté hospitalière a pu être rénové et agrandi grâce au concours de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion.

En effet, la subvention de 50 000 euros accordée à l’établissement a permis de financer une extension au bâtiment tout en améliorant le confort et les conditions d’accueil pour les usagers. Initiés en août 2023, les travaux réalisés ont permis l’ajout de deux nouveaux espaces : Une terrasse de 13,5m2 et une grande pièce de vie de près de 35m2 divisée en plusieurs “coins” thématiques comme la cuisine, l’espace de travail ou le coin salon dédié aux groupes de parole.

Située dans le hall d’accueil du GHER, cette Maison des Usagers est un espace rassurant et convivial qui constitue un trait d’union entre les usagers de l’hôpital et les lieux de soins. Elle a pour ambition de répondre aux questions que pourraient se poser les patients et leurs

familles lors de leur prise en charge au GHER et de faire, de façon plus générale, un travail d’information sur le fonctionnement du GHER auprès du grand public.

La Maison des Usagers a également pour mission de permettre au public de prendre connaissance des associations qui œuvrent dans l’établissement.

Depuis son ouverture initiale en 2009, le nombre d’associations présentes au GHER n’a cessé d’augmenter. Si en 2013, seules 2 associations, Départementale Handicap Moteur de La Réunion (ADHMR) et La ligue Contre le Cancer (LCC), occupaient cet espace, en 2023 elles sont 5 à se mettre au service de la communauté hospitalière de l’Est et à se partager les créneaux de présence sur cet espace :

● France Alzheimer Réunion (présent les lundis après-midi)

● La ligue contre le cancer (présent le mardi et le jeudi matin)

● Bodynov (Mercredi après -midi sur RDV)

● L’association féminine de l’Est contre la Tyrannie, Tristesse, Traumatisme (AFECT) (présente le Vendredi matin)

● Ecoute et Informations aux Victimes d’Accidents (E.I.V.A) présent

le Vendredi après-midi

A compter de janvier 2024, une nouvelle association prévoit une permanence le mercredi matin au sein de cette nouvelle Maison des Usager : « Vivre mieux tout simplement ».