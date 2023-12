Le Département de La Réunion expose en Afrique du Sud

À l’occasion de la commémoration de l’abolition de l’esclavage le 1er décembre en Afrique du Sud, l’exposition « Names of Freedom / Les Noms de la Liberté » a été lancée à l’Iziko Slave Lodge au Cap.

Cette exposition créée par les services des archives de la Réunion, a pu être traduite et transférée au Cap dans le cadre d’une coopération entre la Réunion et le musée d’Iziko, suite à un accord signé l’an dernier (voyez ce lien [Le musée historique de Villèle à St Paul (Ile de la Réunion) et le Iziko Slave Lodge du Cap s’associent pour explorer l’histoire de l’esclavage dans l’océan Indien]). Conformément aux termes de l’échange, l’exposition « My Name is February » crée au Cap sera exposée à la Réunion le 20 décembre.

Pour cette cérémonie, la Réunion a consenti au prêt exceptionnel du registre de reconnaissance des esclaves par leur nom et leur prénom, et année d’émancipation. L’exposition comprend un émouvant hommage à leurs descendants dont les portraits font également partie de l’exposition.

Mme Isabelle Erudel, Conseillère Départementale de la Réunion et aussi en charge des affaires culturelles, a pu s’adresser à l’audience, en présence de toute la direction des musées Iziko. Elle a remercié Dr Bongani Ndhlovu, PDG par interim d’Iziko, et M. Paul Cavalier, Attaché de coopération et d’action culturelle au Consulat de France au Cap, qui a mis en valeur la coopération muséale et mémorielle de l’exposition.

Cette exposition se tiendra jusqu’en octobre 2024.