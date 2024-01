Le Crédit Social des Fonctionnaires vient en aide aux fonctionnaires victimes du cyclone Belal à La Réunion

L’association Crédit Social des Fonctionnaires apporte son soutien à tous les fonctionnaires et assimilés fonctionnaires, leurs ascendants et collatéraux, qui sont victimes du cyclone Belal qui a sévi à La Réunion du 14 au 16 janvier 2024.

Le communiqué :

Un prêt Spécial cyclone au taux de 1%* leur est spécialement destiné.

Ce prêt d’un montant de 2 000 € remboursable sur 24 mois à 1% TAEG (Taux Annuel Effectif Global hors assurance facultative) permettra aux sinistrés de se ré-équiper ou d’entreprendre les travaux d’urgence nécessaires à la réhabilitation de leur logement. Il est valable jusqu’au 29 mars 2024.

Les personnes intéressées doivent appeler le 0262 20 12 14 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).

Toutes les équipes du Crédit Social des Fonctionnaires sont mobilisées pour étudier en priorité ces demandes.

Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901 créée en 1955 par des fonctionnaires pour des fonctionnaires.

Son rôle est de sélectionner les services de crédit, d’assurance et d’épargne les plus adaptés aux agents des services publics.

Promouvoir les intérêts de ses adhérents est au centre de l’action du CSF depuis plus de 65 ans.

L’association CSF est ouverte à tous les agents des services publics, en activité ou retraités, comme à tous les salariés de droit privé dont l’entreprise bénéficie, même partiellement, d’une participation de l’Etat.

Contacts : Fabrice Lallemand – directeur des agences de La Réunion – 06 92 94 97 48 – lallemand@csf.fr

Olivier Lacroix – directeur de la Communication : 01 53 24 30 72 – 06 86 07 00 33 – lacroix@csf.fr

* Ce prêt Spécial cyclone à 1% est sous réserve d’acceptation de CRÉSERFI, la société de financement du CSF.