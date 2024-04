Le Collectif Santé Hôpital Réunion répond aux déclarations du ministre délégué à la Santé

Communiqué du Collectif Santé Hôpital Réunion

La publication dans le JIR de l’article de Jérôme Talpin sur les déclarations de Frédéric Valletoux, Ministre délégué à la Santé est choquant de plusieurs façons.

D’abord parce qu’il rapporte des propos ministériels recueillis au Sénat lors d’une réponse à la sénatrice Audrey Bélim qui sont faux. Le CHU de la Réunion n’est pas le CHU le plus endetté de France et de loin. Plus de 200 millions pour les Antilles, par exemple. On peut aussi citer Marseille. Le ministre a dû être mal documenté par ses conseillers qui sont habituellement censés préparer les chiffres et éléments de langage pour les politiques soumis aux questions au gouvernement..

L’article est choquant par son caractère à charge contre notre établissement avec l’interview surprenante d’un syndicat ultra minoritaire qui au lieu de défendre l’embauche si indispensable devant l’épuisement de nos personnels, nous accuse d’une « politique généreuse de recrutement avec clientélisme … ».

Enfin, cet article est choquant par sa temporalité qui vient perturber la sérénité nécessaire à une mission IGAS. Car où peut rester de la confiance dans une mission de ce type si le ministre qui la commandite énonce la conclusion avant même qu’elle n’ait débuté. Selon Monsieur Valletoux, notre déficit est abyssal, lié à une mauvaise gestion, « hors des critères de gestion » et relevant d’un redressement. Alors pourquoi envoyer aux frais du contribuable deux hauts fonctionnaire pendant 15 jours à La Réunion ? Est-ce cela, notre démocratie ?

Pourquoi, une fois de plus, notre CHU jeune et dynamique, en pleine croissance, est-il encore une fois agressé par des propos sans fondement ? Dès que le Collectif Santé Hôpital Réunion a été au courant des allégations ministérielles, il a écrit un courrier à Monsieur Valletoux dimanche dernier. Nous comptions en rester là afin que la mission IGAS qui a débuté le lendemain, puisse se dérouler sereinement. Nous en avons échangé avec les enquêteurs. Mais aujourd’hui, alors que ce débat est médiatisé à La Réunion, le Collectif se doit de réagir publiquement pour s’inscrire en faux contre les paroles inexactes et malveillantes du Ministre ainsi que contre les déclarations scandaleuses de Madame Tronc qui est salariée du CHU.