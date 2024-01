Lors de sa conférence de presse organisée mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé le doublement de la franchise médicale. Créée en 2008 par Nicolas Sarkozy, cette franchise correspond au montant payé par le patient quels que soient ses remboursements et s’élève à 50 centimes par boîte de médicament ou acte médical et à 2 euros par transport sanitaire. Cette mesure fera donc payer aux patients 1 euro par boîte de médicament, en plus de leur part habituelle. Le PLR s’indigne de cette mesure qui va aggraver encore plus la précarité dans laquelle se trouve une grande partie de la population et dénonce le dédain de l’exécutif envers ces patients moins privilégiés.