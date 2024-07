Le billet d’humeur de Mohamed Aït-Araab : « Amédée ou comment s’en débarrasser »

Amédée ou comment s’en débarrasser est une pièce du dramaturge français d’origine roumaine Eugène Ionesco, pièce représentée pour la première fois à Paris en 1954.

Ionesco, en maître de l’absurde, met en scène un couple, Amédée et Madeleine. Lui est un écrivain en panne d’inspiration. Elle, travaille pour subvenir aux besoins du couple.

Mais Madeleine et Amédée partagent un lourd secret : la présence d’un cadavre dans une des pièces de l’appartement, cadavre qui ne cesse de grandir, atteint de la maladie incurable des morts, la « progression géométrique ».

Il faut donc se débarrasser de ce corps de plus en plus gênant, de plus en plus envahissant.

Pourquoi je vous parle, dans ce billet, d’une pièce totalement inconnue de la plupart de nos compatriotes et un peu tombée dans l’oubli, il faut bien l’avouer ? Tout simplement parce, depuis plus de deux semaines, nous avons droit, lors de chaque journal télévisé, au remake de la comédie de Ionesco. À un détail près ! Le titre a légèrement changé. La tragi-comédie de 2024 est intitulée : Jean-Luc, ou comment s’en débarrasser.

Dans l’un de ses podcasts récents, Pierrot Dupuy mettait déjà l’accent sur le rôle ambigu, peut-être même pervers, que joue l’ancien candidat à la présidence.

Mais quoi de commun entre le Mélenchon de 2017 qui portait les espoirs du peuple de gauche et recueillait 7 millions de voix au 1er tour de l’élection présidentielle et le Mélenchon de 2024 qui est, si l’on en croit les sondages, la personnalité la plus détestée des Français. Même Éric Zemmour est moins rejeté que lui.

C’est dire que la stratégie mélenchonienne est de moins en moins lisible, de plus en plus récusée. Et particulièrement pour ses alliés du Nouveau Front Populaire. François Ruffin le voit comme un « boulet ». Olivier Faure, plus consensuel, a sobrement déclaré que le leader de “La France Insoumise” ne pouvait pas être le premier ministre que la France attend, car le pays a « besoin d’un profil qui permette d’apaiser, de fédérer, de rassembler ».

Mélenchon, ou comment s’en débarrasser, tel est le programme d’ “au théâtre ce soir”. Et ce pour plusieurs semaines.

Ceci étant dit, au vu de la tendance d’Emmanuel Macron à redessiner « l’arc républicain » au gré de son humeur, fort peu démocratique en ce moment, ne manquez pas la nouvelle version à venir des Fourberies de Scapin.