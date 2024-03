Le 2e long-métrage de la réalisatrice réunionnaise Aurélia Mengin au FIFF

Le communiqué :

En cette journée du 8 mars qui a une résonance particulièrement forte en moi, je suis émue et fière de vous annoncer que mon 2ème long métrage SCARLET BLUE fera sa PREMIÈRE FRANÇAISE en SÉLECTION OFFICIELLE à la 46ème Édition du Festival International de Films de Femmes (FIFF) de Créteil dans la catégorie « ELLES FONT GENRE » : https://filmsdefemmes.com/fiche-film/scarlet-blue/

La projection aura lieu le MARDI 19 MARS à 20H30 à la Maison des Arts de Créteil (Métro Ligne 8) en présence d’une partie de l’équipe du film.

« 🩸 ELLES FONT GENRE 🩸 Pour la troisième année consécutive, le FIFF met en avant des réalisatrices et des films qui s’aventurent dans les grands espaces de l’imaginaire du cinéma de genre. Cette année, le FIFF présente les nouveaux films de deux cinéastes au style totalement singulier : Jennifer Reeder et Aurélia Mengin. Leurs nouveaux films sont des plongées obscures et pop, aussi mentales que sensuelles, dans les arcanes de l’angoisse. Nous accueillerons également plusieurs réalisatrices émergentes, pour nous présenter leurs films qui sont de grandes promesses de cinéma. »

Jackie Buet, Fondatrice et Directrice du Festival International de Films de Femmes

J’espère vous retrouver pour la projection !

Très belle Journée des Droits des Femmes à toutes et à tous !