La vigilance orange vents forts et la vigilance jaune fortes pluies/orages prolongées

En raison d'un épisode venteux remarquable par son intensité, la vigilance orange vents forts est prolongées jusqu'à 22 heures avant de repasser au jaune. Dans les hauts concernés par la vigilance, il faut compter sur des rafales comprises entre 100 et 130 km/h maximum. La vigilance jaune fortes pluies/orages est elle aussi prolongée.

Émis le jeudi 13 juin 2024 à 07h18 (heure locale) et valable pour les prochaines 24 heures

Prochain bulletin : vers 11h locales.

Épisode n°09 – Bulletin de suivi n°02.

Qualification Épisode venteux remarquable par son intensité.

Suivi pour les prochaines 24 heures

Faits nouveaux

Situation générale

Épisode de vent fort en court.

Observations notables

Le vent de secteur Nord-Est continue de souffler fort avec des rafales entre 80 et 100km/h sur les zones littorales du NordOuest et du Sud-Est. Dans les hauts concernés par la vigilance, il faut compter sur des rafales comprises entre 100 et 130 km/h maximum.

Vigilance JAUNE en cours. Soyez attentif.

Vagues-submersion Pas de vigilance particulière

