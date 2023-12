La tortue Croupette bien installée dans son habitat depuis huit mois

Un an après la pose de la balise sur la tortue Croupette, Kélonia fait le point sur son parcours.

Le communiqué :

Voila un an tout rond que nous suivons les déplacements de la femelle imbriquée Ei Croupette qui avait été relâchée le 10 décembre 2022 après son séjour en Centre de soins de Kelonia. Après un long périple entre La Réunion et le Nord de Madagascar, elle avait rejoint l’archipel de St Brandon le 19 février 2023. Archipel qu’elle a pris le temps de bien explorer, avant de trouver un habitat qui lui convient et sur lequel elle s’est installée depuis près de 8 mois maintenant.

Ei Croupette est une femelle adulte, nous croisons les doigts pour que la batterie de la balise tienne encore assez longtemps pour pour la suivre lors de sa migration de reproduction.

La durée de vie des batteries dépend du temps que la tortue passe en surface, car c’est uniquement lorsqu’elle est en surface que la balise émet vers les satellites et consomme de la batterie.

Les tortues imbriquées qui affectionnent les récifs de coraux peu profonds passent peu de temps en surface, ce qui explique que les suivis de cette espèce sont souvent relativement longs.