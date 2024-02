La refonte de la Division 2 du foot péi se fait sans contrôle d’identité ?

Le procès verbal de l’assemblée générale de la Ligue réunionnaise de football du 3 février n’a pas encore été publié sur le site de la LRF. C’est donc avec beaucoup d’impatience qu’un président de club attend cette mise au clair pour comprendre comment la Ligue présentera le déroulement de cette assemblée générale du 3 février.

« L’assemblée générale avait lieu un samedi et je travaillais. Comme je ne pouvais pas m’y rendre, j’ai donné ma procuration à quelqu’un », nous raconte un président de club. Problème, son homme de confiance assure qu’à aucun moment lors de cette AG qui s’est déroulée à la salle Mascareignes sur le site du Ciné Cambaie, son identité n’a été contrôlée. « Je peux extrapoler en imaginant que s’il n’y a aucun contrôle, la Ligue peut demander à quelqu’un devant le ciné de venir voter… », pousse-t-il le raisonnement à l’extrême. A ce stade, il considère que l’assemblée générale est « caduque » puisque l’identité des participants au vote n’a pas été garantie.

Cette première interrogation, qui demande à être vérifiée par la publication prochaine du PV de l’assemblée, est accompagnée d’une incompréhension sur la refonte même de la Division 2. La Ligue a présenté en janvier la nouvelle configuration qu’elle voulait y apporter. Celle-ci sera scindée en trois tableaux composés d’une poule unique de 14 clubs et de deux autres poules de 12 clubs (voir l’image ci-dessous).

Cette nouvelle configuration questionne ce président de club et c’est peu de le dire. Il s’interroge sur le timing de cette annonce qui aurait dû intervenir avant la saison d’engagement, autrement dit « année N-1 ».

« Nous quand on s’est engagés dans la saison 2023, il y a eu un vote en 2022. Donc, nous, en 2022, on savait qu’on devait finir à telle position dans le championnat pour pouvoir être maintenu ou pour monter de division etc. Donc nous on s’est maintenus, comme d’autres clubs, pour, au final, en décembre 2023, apprendre lors de l’assemblée générale qu’ils veulent faire une refonte, donc changer le réglement. Ils auraient pu le faire mais pour l’année 2025 ! Pour moi c’est la première chose qui cloche. Et dans un deuxième temps, ce système de refonte des niveaux de division, ça concerne tous les clubs de La Réunion, ça ne concerne pas que les clubs de D2… », reste-t-il perplexe puisque les montées/descentes de la D2 concernent aussi par nature les clubs de Régional 1 et de la R3 .

Serait-ce à dire que la Ligue considère que son AG de décembre 2023, qui a effectivement commencé à évoquer la piste d’une refonte qui allait être présentée ultérieurement, a suffi pour offrir une information éclairée aux président(e)s des clubs ? Toujours est-il que le PV de l’AG de décembre se laisse lui aussi désirer.