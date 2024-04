La présidente de la commission de régulation de l’énergie en visite à La Réunion

Depuis sa création, le 24 mars 2000, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) est une autorité administrative indépendante qui veille au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz en France, au bénéfice des consommateurs et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique.

Ses missions sont de concourir au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice du consommateur final, de participer à la construction du marché intérieur européen de l’énergie, de mettre en œuvre certains dispositifs de soutien aux énergies renouvelables en instruisant des appels d’offres, de réguler les réseaux de gaz et d’électricité, et de veiller à la bonne information des consommateurs.

Durant ses trois jours de visite, elle se rendra à la pose de la première pierre de l’unité de valorisation énergétique de l’usine Albioma, elle ira visiter le centre de recyclage Inovest et le parc éolien total énergies. Il ira aussi sur le site de traitement et de valorisation des déchets Ileva ainsi que sur une exploitation de vanille en agrivoltaïsme.