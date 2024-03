La playlist de la rentrée

Les artistes réunionnais n'ont pas chômé depuis ce début d'année. Tour d'horizon non exhaustif des sorties musicales de 2024.

Voici une liste non exhaustive des sorties musicales récentes et non un classement par vues (car certains clips sont sortis parfois quelques mois avant les autres).

Les tubes du début d’année

Barth Ft. MC BOX – Antananarivo

Plus d’un million de vues pour le clip qui a rassemblé les deux crooners réunionnais, Barth et MCBOX. Une chanson qui a été plébiscitée par une grande partie du public, mais qui a fait face à des critiques. Les chanteurs ont d’ailleurs dénoncé sur leurs réseaux sociaux le racisme dans les commentaires et ont appelé à la solidarité entre les différentes îles de l’océan Indien.

Algéric & Léa Churros – Amour Consumé (Version Zouk)

L’amour des Réunionnais pour Léa Churros se danse autant sur du kompa que du zouk. Le remix de la chanson « Amour Consumé » avec Algéric a obtenu plus d’un million de vues sur YouTube.

La jeune chanteuse est abonnée aux sommets des classements et aux listes musicales depuis le début de sa carrière.

Kent1 & Dj M’sy – Dalon (Feat. Tatase)

Les leçons de vie, elles s’apprennent à l’école, à la maison, mais aussi en écoutant du séga yab. Pour cela, Kent1 dystille au fur et à mesure des cours rythmés issus de son EP « Incroyab ». « Dalon » avec Tatase, tel une masterclass sur TedX a été vu plus de 400.000 fois.

Kaf Malbar en trois actes

Parmi les artistes les plus prolifiques, le roi de la Dancehall. Il a sorti trois clips depuis le début de l’année, dont deux le jour de la Saint-Valentin : l’un adressé aux cœurs pris, l’autre aux cœurs brisés.

La surprise du début d’année

L’étoile montante en 2024 est Abel qui signe avec TUKS « La Vie Zolie ». Une chanson pleine d’espoir et de bons sentiments qui a su résonner avec son public. Il vient se mêler aux avants-postes et titiller les artistes installés dans le paysage musical réunionnais avec 400.000 vues en deux semaines pour son clip.

Les sorties récentes