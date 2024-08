La Plaine Des Palmistes : Avis de marché à procédure formalisée – Appel d’offres ouvert

o Section 1 : Identification de l’acheteur

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES – Numéro SIRET 219 740 065

Adresse : 230 rue de la République, 97431 La Plaine Des Palmistes

o Section 2 : Communication

Profil acheteur où se trouve l’intégralité des documents de la consultation : www.achatpublic.com

Numéro de marché (identifiant interne de la consultation) : 2024_DTE_026

Contact : service Ressources Juridiques et Achats

Téléphone : 0262.51.49.10 | Télécopieur : 0262.51.37.65

Adresse de courrier électronique (courriel) : marchespublics@plaine-des-palmistes.fr

o Section 3 : Procédure

Appel d’offres ouvert (procédure formalisée)

Date et Heure Limites de réceptions des plis : 27 septembre 2024 à 12h00 (heure locale)

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

Variantes autorisées : Oui uniquement pour les lots 1 et 2

o Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : RELANCE ACQUISITION DE VEHICULES ELECTRIQUES, DE VEHICULES BENNES DE MOINS DE 3.5T ET DE MATERIELS POUR LE SERVICE TECHNIQUE

Type de marché : Fournitures

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de La Plaine des Palmistes

Durée du marché en mois : 12 mois

La consultation ne comporte pas de tranche et ne prévoit pas une partie réservée à un certain type d’acteur économique.

o Section 5 : Lots

Le marché est alloti comme suit :

Lot n° 1 : Véhicules de tourisme Véhicule SUV électrique, Full options Véhicule type SUV compact électrique.

Lot n° 2 : Véhicules benne/-3.5t/essieux jumelés/ 6 places

Lot n° 3 : Fourniture et pose d’un Module complet épareuse sur berceau adaptable sur tracteur Massey Ferguson type MF 7714 Date d’envoi du présent avis : 26 août 2024