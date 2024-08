La Plaine Des Palmistes : Avis de marché à procédure adaptée

o Section 1 : Identification de l’acheteur

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES – Numéro SIRET 219 740 065

Adresse : 230 rue de la République, 97431 La Plaine Des Palmistes

o Section 2 : Communication

Profil acheteur où se trouve l’intégralité des documents de la consultation : www.achatpublic.com

Numéro de marché (identifiant interne de la consultation) : 2024_DTE_024

Contact : service Ressources Juridiques et Achats

Téléphone : 0262.51.49.10 | Télécopieur : 0262.51.37.65

Adresse de courrier électronique (courriel) : marchespublics@plaine-des-palmistes.fr

o Section 3 : Procédure

Procédure adaptée ouverte

Date et Heure Limites de réceptions des plis : 13 septembre 2024 à 12h00

Critères de jugement des offres : Prix (100 points)

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

Variantes autorisées : Non

Nombre maximum d’agents immobiliers ou d’agences immobilières retenus : 3

o Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Prestations de commercialisation de parcelles communales à usage d’habitation dans le cadre de mandats non exclusifs – période 2024-2025

Type de marché : Services

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de La Plaine des Palmistes

Durée du marché en mois : 2 ans

La consultation ne comporte pas de tranche et est réservée à un certain type d’acteur économique (agrément pour la réalisation de transactions immobilières)

o Section 5 : Lots

Sans objet

o Section 6 : Informations complémentaires

Le présent avis vaut règlement de la consultation et cahier des charges

Liste de parcelles à commercialiser disponible sur simple demande via la plateforme achatpublic.com (liste évolutive et non exhaustive : AD 565, AE 838, AM 149, AM 52, AR 270, AR 266, AR 267, AR 268, AR 274)

Contenu de l’offre : présentation du candidat et références, copie de l’inscription au RCS, copie de la carte professionnelle, attestation d’habilitation des collaborateurs (le cas échéant), projet de contrat de mandat non-exclusif de commercialisation de parcelles avec prise en charge des frais d’agence par les acheteurs (taux/montant à mentionner)

Date d’envoi du présent avis à la publication : 19 août 2024