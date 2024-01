La météo se dégrade : Des vents de plus de 100 km/h dans l’Est et le Sud

Plusieurs vigilances fortes pluies et orages ainsi que vents forts sont actuellement en vigueur à La Réunion. D'importantes précipitations et des rafales de vent importantes sont déjà enregistrées par Météo France notamment dans le Sud et l'Est de La Réunion.