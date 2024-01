La directrice de France Travail Réunion nommée en Bretagne

Communiqué :

Angélique Goodall nommée comme directrice régionale de France Travail Bretagne

Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, nomme Angélique Goodall à la direction régionale de France Travail Bretagne, à compter du 1er février 2024.

Après 7 années à France Travail La Réunion (ex-Pôle emploi) aux postes de Directrice Régionale Adjointe en charge des Opérations puis comme première femme réunionnaise Directrice Régionale, c’est à la tête de France Travail Bretagne qu’Angélique Goodall prendra ses fonctions au 1er février.

« Etre directrice régionale à France Travail Réunion (ex-Pôle emploi) m’a permis de rencontrer un très grand nombre d’acteurs investis avec lesquels nous avons mené des actions inédites qui ont porté leurs fruits et produit des résultats inégalés sur notre territoire. Merci à Monsieur le Préfet, à tous les partenaires, institutionnels, économiques et associatifs, aux élus et évidemment à mes équipes, engagées, de France Travail La Réunion de m’avoir fait confiance. Je suis fière d’avoir pu démontrer qu’ensemble, pour lutter contre le chômage, la Réunion lé kapab. »