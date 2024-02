La Côte d’Ivoire remporte la 3e Coupe d’Afrique des Nations de son histoire

Le scénario de la finale a tenu en haleine les fans du football africain. William Troost-Ekong a donné l’avantage aux Super Eagles à la 38e minute, mais la Côte d’Ivoire a rapidement répondu. Franck Kessié a égalisé à la 62e minute, et c’est Sébastien Haller qui a inscrit le but décisif à la 81e minute, offrant ainsi la victoire à son équipe.

Ce triomphe marque un moment historique pour la Côte d’Ivoire, qui n’avait jamais inscrit de but en finale au cours des quatre éditions précédentes, totalisant plus de 480 minutes de jeu. Le parcours de l’équipe, dirigée par Jean-Louis Gasset et plus tard par Emerse Faé, a été semé d’embûches.

Après une victoire initiale contre la Guinée-Bissau (2-0), les Éléphants ont connu des revers contre le Nigeria (0-1) et la Guinée-Équatoriale (4-0). La démission de Gasset a ajouté un défi supplémentaire, mais l’équipe a réussi un retour spectaculaire. Ils ont éliminé le Sénégal aux tirs au but (1-1), le Mali (2-1) et la RD Congo (1-0) pour atteindre la finale.

Cette victoire contre le Nigeria en finale consacre la Côte d’Ivoire comme l’une des équipes les plus redoutables du continent, rappelant les triomphes précédents en 1992 et 2015.