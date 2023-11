Journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Plusieurs manifestations et ateliers sont organisés ce samedi à La Réunion dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

La préfecture liste les manifestations prévues ce samedi tout autour de La Réunion pour la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. L’Etat rappelle que depuis le début de l’année, les forces de l’ordre interviennent en moyenne 17 fois par jour pour des faits de violences intrafamiliales. Ce sont environ 10 femmes victimes de violences qui chaque jour se présentent dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie.

La Réunion est aussi « le quatrième département de France le plus violent envers les femmes« , précise la préfecture. Les autorités rappellent que le 39 19 est le numéro à appeler si l’on est victime ou témoin de violences.

Événements organisés le 25 novembre 2023

Saint-Louis – 0262 59 92 92 – 8h-14h

Le centre communal d’action social de la commune de Saint-Louis organise une marche de 6 kilomètres à partir d’un village de prévention installé sur la place de la mairie, pour permettre au plus grand nombre d’accéder à des ressources utiles, des conseils pratiques et des informations clés sur les violences intrafamiliales.

Saint-Denis – festivalfilm.aufeminin@gmail.com – 17h-21h

Le festival du film au féminin revient cette année aux jardins familiaux du Chaudron, s’inscrivant toujours dans cette journée internationale de sensibilisation, afin d’interpeler et de sensibiliser sur la question des violences faites aux femmes. Un événement en présence d’Andréa Bescond, danseuse, comédienne, metteuse en scène, scénariste, réalisatrice et auteure française engagée dans cette cause.

Saint-Denis – n.taurines@saintdenis.re – 9h-16h

La ville de Saint-Denis organise un village d’information et des ateliers à destination du grand public, à Champ Fleuri. Des animations seront prévues spécifiquement pour les femmes (coiffure, esthétique, bien-être, etc.)

Saint-Denis – contact.noustoutes974@gmail.com – 16h

Une marche contre les violences sexistes et sexuelles sera organisée par le collectif Nous toutes 974 dans les rues de la ville et partira à 16h du Jardin de l’État.

Saint-Benoît – afecttt3@orange.fr – 13h

En partenariat avec la ville de Saint-Benoît et l’association féminine de l’Est contre tristesse, tyrannie et traumatisme (AFECT), la façade de la maire sera illuminée pour l’occasion. Un violentomètre géant installé sur le parvis de la mairie. Un stand de prévention sera à la disposition du grand public sur le marché forain et une pièce de théâtre “L’heur pou di” sera proposée dans la salle de l’Échange en mairie.

Saint-Benoît – afecttt3@orange.fr – 11h

À l’occasion du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion inaugurera le premier van itinérant « Nina&Simon.e.s » d’Outre-mer aux côtés de l’association AFECT (Association Féminine de l’Est contre Tristesse, Tyrannie, Traumatisme). D’autres évènements programmés dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes vous seront communiqués très prochainement.

Mois de novembre

Le collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales distribue tous le mois de novembre des culottes menstruelles dans les quartiers prioritaires, lors d’ateliers de sensibilisation. Ce collectif est composé des associations AFECT, AFEVV, Agence Soleil, Gopaul Roopmala, Ligue des droits de l’homme, Orizon, Réseau Oté, RIVE, UFAL 974, oeuvrant en matière de lutte contre les discriminations, de lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants ou aux familles, de développement et de promotion des valeurs de respect, de tolérance, d’acceptation de la différence.