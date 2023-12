Jeux en structures gonflables : Des anomalies constatées par les services de l’Etat

Plusieurs anomalies ont été constatées par la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernant le respect de la réglementation en matière d'installation et d'usage de structures de jeux gonflables. La préfecture rappelle les règles de sécurité.

Le communiqué :

Plusieurs anomalies ont été récemment constatées par les services de l’État (pôle Concurrence de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités -DEETS- de La Réunion) concernant le respect de la réglementation en matière d’installation et d’usage de structures de jeux gonflables.

Suite à un accident survenu dans le Var en juillet dernier, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a demandé un renforcement des contrôles sur l’ensemble du territoire national.

Les règles de sécurité pour les utilisateurs, sous forme de normes et d’instructions des fabricants, doivent être communiquées à tout acheteur ou à tout loueur. Elles concernent le montage, l’entretien et l’utilisation de ces structures, ainsi que la surveillance des utilisateurs, souvent de jeunes enfants.

– À l’achat, ces structures doivent être accompagnées de la notice originale du fabricant ou de l’importateur, afin de permettre une utilisation sécurisée ;

– À la location, si la mise à disposition d’une personne qualifiée au montage, à la surveillance, à la bonne utilisation et au démontage n’est pas incluse dans la prestation, la surveillance du respect des règles de sécurité relève du professionnel mettant à disposition ce jeu, ou de l’autorité parentale pour une utilisation privée des enfants ;

– Dans les espaces publics, les usagers de ce type de structures doivent être informés des conditions d’utilisation et des risques encourus. Un marquage, visible, lisible et écrit en français, présent à proximité de l’accès à la structure doit indiquer la taille maximale des usagers, leur nombre maximal simultané à l’intérieur de la structure et les avertissements et consignes d’usage.

Ces consignes sont également rappelées dans une fiche pratique à retrouver sur le site internet de la DEETS. Elles doivent permettre de faire face aux principaux risques : soulèvement, strangulation, noyade, blessures, choc électrique, choc au sol ou contre un obstacle.