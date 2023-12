Interview de Dominique Vian, ex-préfet de La Réunion : L’horreur de l’esclavage ne mérite aucune hiérarchie

Communiqué

Ce mardi 26 décembre, le site d’informations Zinfos974 a publié une interview de Dominique Vian, ex préfet de La Réunion, il y a 20 ans.

Durant cette interview, l’ancien représentant de l’État à La Réunion se livre à une analyse hasardeuse sur l’histoire de notre territoire. Le PLR s’insurge face aux propos qui tendent à minorer l’importance et la dureté de l’esclavage dans l’histoire de notre île.

Engageant une comparaison entre les formes d’esclavage aux Antilles et à La Réunion, Dominique Vian a notamment déclaré : “l’esclavage a été beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux, aux Antilles qu’à La Réunion”.

Par ailleurs, durant cette interview il explicite son propos en précisant que les différents codes noirs ne se valent pas, et ainsi, il laisse entendre que la dureté de l’histoire coloniale réunionnaise est à relativiser.

Nous considérons qu’il ne peut y avoir de relativisme face à l’esclavage et à l’horreur que cela a représenté.

Le PLR dénonce avec la plus grande fermeté tout propos qui viserait à minorer l’impact de l’esclavage dans l’histoire réunionnaise. Nous considérons que face à la barbari et à l’horreur, il ne peut y avoir de hiérarchie.

Au lendemain de la fête qui célèbre à la Réunion la fin de ces souffrances, le PLR rappelle que la traite des personnes et l’esclavage ont été reconnus comme crimes contre l’humanité et chaque responsable politique, chaque haut fonctionnaire se doit de le rappeler systématiquement.

Par ailleurs, durant cette interview, cet ancien haut fonctionnaire a indiqué : “il y a un défaut d’imagination, il y a défaut de rêve, il y a beaucoup d’opposition. Il n’y a plus cette volonté de créer.”

Le PLR rejette cet argumentaire selon lequel les principaux maux de la société seraient liés à la capacité d’inventivité des individus. Lorsque nous avons près de 40% de la population qui vit sous le seuil national de la pauvreté, près de 100 000 personnes mal logées, il n’est pas entendable de renvoyer à la responsabilité individuelle l’amélioration des conditions de vie de la majorité de la population.

S’il est primordial de rappeler l’histoire de la France à travers l’histoire des Outre-mer à l’heure où le gouvernement fait voter des lois aux relents d’extrême droite, il n’appartient pour autant pas aux porte-voix colonialistes de le faire.

Huguette Bello