Intempéries dans le Sud : Un décès et une personne emportée

L’épisode de pluies intenses, qui a notamment frappé le Sud et le Sud-Est du département la nuit dernière, est désormais terminé.

La Réunion demeure tout de même dans une masse d’air humide et potentiellement instable aujourd’hui favorisant le déclenchement d’averses parfois de bonne intensité sur l’ensemble du territoire, notamment dans les Hauts.

Météo France place donc l’ensemble du département en vigilance jaune fortes pluies / orages.

Des pluies intenses sont tombées dans le Sud du département , les cumuls provisoires observés atteignent :

– 678 mm à Grand Galet

– 481 mm à Grand Coude

– 443 mm à la Crète

– 179 mm à Pont-Mathurin

Bilan de la nuit dernière :

Les fortes pluies de la nuit dernière ont fortement mobilisé les services de sécurité et de secours.

Au total, 23 interventions ont été recensées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour des mises en sécurité et évacuations sur les communes suivantes : L’Étang-Salé, Les Avirons, Saint-Louis, Saint-Joseph et Saint-Pierre. D’autres interventions sont encore en cours pour faire état des axes routiers et des sites isolés.

En effet, suite aux débordements des cours d’eau dues à ces fortes pluies, plusieurs personnes ont dû être hébergées, notamment dans les communes de Saint-Joseph, Saint-Louis et l’Étang-Salé.

Des routes et radiers sont submergés et des éboulements sont constatés dans certaines zones : tenez-vous informés de l’état des routes et restez vigilants. La plus grande prudence est recommandée sur les axes routiers de la moitié Sud de l’île.

14 militaires de la sécurité civile (FORMISC) sont venus en renfort à la demande du SDIS.

À Saint-Louis, une personne a été emportée suite à la montée des eaux. La voiture a été retrouvée vide. Le débit d’eau étant très important, le dispositif a été levé dans la nuit et les recherches ont repris ce matin par les services de la gendarmerie.

A Petite-Île, un automobiliste a été retrouvé dans son véhicule sur un radier submergé et les investigations sont en cours par la gendarmerie.

Transports en commun :

Les transports en commun pourraient être perturbés aujourd’hui, il convient de se renseigner auprès du service de transport.

Les transports scolaires et l’accueil périscolaire sont, de fait, suspendus.

Plusieurs établissements fermés aujourd’hui :

En conséquence de ces fortes pluies les écoles, collèges, lycées et lycée agricole seront fermés ce lundi 29 janvier 2024 dans les communes touchées par l’épisode de fortes pluies. La liste actualisée des établissements concernés est à retrouver sur le site internet du rectorat : https://www.ac-reunion.fr/

L’état maximum de la vigilance crues à La Réunion est jaune

Suite aux dernières précipitations, les cours d’eau sont encore à des niveaux élevés. La décrue ayant commencé, l’ensemble des cours d’eau concernés par un état de vigilance crues passe en jaune :

Ravine Blanche

Rivière des Remparts

Ravine des Cabris

Rivière Langevin

Rivière d’Abord

⚠ Ne vous engagez pas sur une route immergée, même partiellement

La plus grande prudence est nécessaire :