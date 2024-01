Intempéries : Cilaos face à une « catastrophe naturelle et économique »

Voici le communiqué de Jacques Técher

Bonsoir,

Suite à la réunion exceptionnelle de ce soir, nous décrétons la catastrophe naturelle ainsi qu’économique pour la commune de Cilaos.

➡️ Premièrement, la situation s’est dégradé sur la RN5 (image ci-dessous), les équipes vont reprendre le nettoyage dés demain matin pour une ouverture possible en fin de journée. Les travailleurs sont vraiment exemplaires et mettent tout en œuvre pour sortir de cette situation.

➡️ Deuxièmement nous allons dés ce soir trouver des solutions pour venir en aide à la population sur des produits de première nécessité. Nous savons que pour certains qui ne travaillent pas, qu’il y aura des pertes sur votre salaire. De plus que les magasins sont de plus en plus vide. Nous reviendront vers vous demain afin de vous informer sur l’opération. Dés demain une distribution d’eau se fera sur tout le territoire pour venir en aide à la population qui est sans eau potable.

➡️ L’ensemble des écoles resteront fermées demain, le personnel est invité à renforcer les équipes de distribution d’eau.

➡️ Pour continuer, le cabinet du maire a préparé un courrier adressé à la région afin de venir en aide aux acteurs économiques ainsi qu’aux agriculteurs qui ont subi des pertes. Le monde économique ne fonctionne plus. Il faut que la Région prenne ses responsabilités.

➡️ En sortie de crise nous communiquerons à la région notre souhait sur le sort de cette RN5, nous sommes dans un pays développé. La route de Cilaos doit devenir un enjeu d’intérêt général avec le passage quotidien de la population et le le passage des 600 000 touristes que nous acueillons par an.

Merci de votre solidarité !

Jacques TECHER

#Cilaos #communiqué