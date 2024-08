Inquiétude sur un stockage de sable de verre : “Nous transformons du verre creux, inerte et non dangereux”

De la poussière sur des véhicules et pour les salariés de la déchetterie qui travaillent à proximité du centre de valorisation des déchets de Pierrefonds, l’inquiétude monte. Une visite et une réunion entre la direction de la société et les représentants du personnel de la CIVIS ont été organisées.

La société STS est en effet autorisée depuis 2020 par arrêté préfectoral à valoriser les déchets de verre et de plâtre. Réduit en sable ou en poudre, le verre est utilisé par les bétonniers tandis que la poudre de plâtre recyclée a son application pour les cimentiers.

L’entreprise a largement atteint les objectifs qu’elle s’était fixés puisqu’elle compte doubler sa capacité d’installation. En attendant, 2.500 tonnes de ce sable de verre recyclé sont stockées sur la parcelle attenante au centre.

“Il s’agit d’un entreposage temporaire avant écoulement et qui sert également à des tests. Nous effectuons une normalisation de ce sable à de nouvelles utilisations”, livre assuré Philippe Frégence, président de STS. La société a en effet déposé une demande de cas par cas auprès de la préfecture pour augmenter sa capacité de traitement des déchets de plâtre et de verre. Un projet d’extension qui ne s’avère pas soumis à évaluation environnementale, confirme la préfecture.

La société doit en revanche régulariser la mise à disposition du terrain sur lequel le sable de verre est entreposé. “Il appartient à un associé de STS et les choses sont en cours”, précise Phillipe Frégence.

Un dépoussiéreur industriel à 200.000 euros

« Il s’agit également de déchets non dangereux », ajoute Graziella Zettor, directrice de STS. “Il faut distinguer silice amorphe et silice cristalline que l’on retrouve dans le quartz. Ici, nous transformons du verre creux, inerte et non dangereux comme prévu par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter”. Alertée en début de mois sur des nuisances, la direction a fait poser une bâche sur le stock de sable de verre. “Mais l’ensemble du procédé de broyage se fait dans le bâtiment pour éviter un maximum les poussières”. Le président de STS insiste : “ à 99%, le sable stocké à l’extérieur est réduit à une granulométrie de 4 mm et à 1% de fine de verre”.

Reste les moments de manipulation des matériaux, en convient la directrice. “Là encore, nous allons utiliser une autre méthode, en particulier pour le plâtre”. La société va également transférer son stock de bouteilles en verre sur le terrain et installer le verre broyé sur son site en attendant de prochains travaux. Un dépoussiéreur industriel qui captera les poussières à la source a été acquis par STS pour 200.000 euros, comme autre gage de sa bonne foi.

Enfin, des capteurs vont être installés à la demande de la société et de la CIVIS pour mesurer la qualité de l’air.

Contactée, la collectivité rassure également : “En lien avec la médecine du travail et l’ensemble des partenaires, la CIVIS met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses agents et pour assurer la poursuite de l’activité des installations implantées au sein de la ZAC Roland HOAREAU à Pierrefonds”.

“15.000 tonnes de verre creux partent à l’exportation chaque année. Cela alourdit le bilan carbone et la facture pour les collectivités. Notre process peut solutionner cette problématique et tend à allier écologie et économie”, rappelle Graziella Zettor. “C’est une démarche vertueuse et qui nous invite en permanence à nous améliorer”.