Immigration comorienne à La Réunion: Mémona Hinterman-Affejee met les pieds dans le plat

La Deutsche Qualität (« la qualité allemande ») n’est vraiment plus ce que c’était chez le groupe Volkswagen. Après l’affaire du Dieselgate en 2015 et récemment celui des gonfleurs d’airbag Takata, le groupe allemand, propriétaire de la marque Audi, a lancé une campagne de rappel sur les modèles A4, A5, Q3, Q7 et Q8 de la marque aux anneaux.