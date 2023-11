ILEVA : Avis d’attribution – Marché public de fournitures services

I. AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

BOAMP (avis n° 23-33350) du 13.03.2023 / DEMATIS (attestation de publication du 13.03.2023 sous le n° ID 924650) / JOUE (2023/S 055-161023) du 17.03.2023 / JAL du 16.03.2023 : JIR (249631-2111) + QUOTIDIEN (706423) + ZINFO 974 / IMAZ PRESS le 15/03/23.

II. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA – Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (SMTD) – 17 chemin Joli Fond – Basse-Terre – BP 560 – 97410 Saint-Pierre – Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22 – Email : courrier@ileva.re – Adresse internet : http://www.ileva.re – Adresse du profil d’acheteur : https://smtd-rso.e-marchespublics.com

III. PROCEDURE

Appel d’offres ouvert (articles L. 2124-1 et L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2-1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Ccp).

IV. OBJET DU MARCHE

AOO. ACQUISITION ET MAINTENANCE D’ENGINS NEUFS OU D’OCCASION POUR LES SERVICES D’ILEVA (LOTS 01 à 04) – (REF.DCE n° F23ACQENGIN-03).

V. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

Valeur économique (Coefficient 60) / Valeur technique (Coefficient 40) / Délais d’exécution (Coefficient 10).

VI. TITULAIRES – DATE DE NOTIFICATION – MONTANT DU MARCHE

Lot 01 : Acquisition et maintenance de chargeur sur pneus neuf ou d’occasion et

Lot 02 : Acquisition et maintenance de pelle hydraulique sur pneus neuf ou d’occasion

Suite au désistement de la société classée 1ère (RPLOI), le nouveau Titulaire est la société SCIME – 3 rue Charles DARWIN – ZAC 2000 – BP 70245 -97420 LE PORT – Directeur d’exploitation, M. Stéphane PERSONNAZ – Email : Cadet_chrislene@scime.com – Notifié le 09/11/23

A titre indicatif, le montant total du DQE est de :

280 578,00 € HT (Coût d’acquisition + Maintenance + PSE) (lot 01)

344 458,00 € HT (Coût d’acquisition + Maintenance + PSE) (lot 02)

Les délais d’exécution sont ceux mentionnés à l’article 3.2.1 de l’acte d’engagement et dans le formulaire de mise au point.

Lot 03 : Acquisition et maintenance de broyeur de déchets végétaux neuf ou d’occasion et

Lot 04 : Acquisition et maintenance d’un cribleur de broyat et de compost neuf ou d’occasion

ENDEL REUNION – 105 Allée de Montaignac – ZA Les Sables – 97427 ETANG SALE – Directeur de Région : Monsieur Emile Jacky FONTAINE – Email : altraendel.reunion@altradendel.com – Notifié le 06/07/23

A titre indicatif, le montant total du DQE est de :

744 729,76 € HT (Coût d’acquisition + Maintenance + PSE) (lot 03)

598 292,13 € HT (Coût d’acquisition + Maintenance + PSE) (lot 04)

Les délais d’exécution sont ceux mentionnés à l’article 3.2.1 de l’acte d’engagement.

Nota bene : Il s’agit d’Accord(s)-cadre(s) mono-attributaire à bons de commande sans mini et avec maxi annuel de 2 engins (exprimé en quantité d’achat et par lot).

VII. AUTRES INFORMATIONS

Nombre d’offres reçues : 2 offres pour les lots 01 et 02 et 1 offre hors délais – 1 offre pour les lots 03 et 04

Durée du(es) marché(s) : Le marché est exécutoire à 00h00, au lendemain de la date de sa notification au Titulaire et expire à la date d’exécution de toutes les prestations objet du marché, en l’occurrence :

• S’agissant de la partie Acquisition : Le marché expire à la date de réception de toutes les fournitures (livraison franco de port dédouané, montage et mise en ordre de marche des engins, formation du personnel et visite de contrôle après deux (02) mois d’exploitation).

• S’agissant de la partie Maintenance (prestations d’entretien préventif et de maintenance corrective, ainsi que le contrat de FUL SERVICE) : La durée du marché est de CINQ (05) ans à compter de la date de réception des engins par le Pouvoir Adjudicateur (date effective de sa mise en ordre de marche).



Modalités de consultation du(es) marché(s). Marché F23004 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.

Procédure de recours. Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) – 27, rue Félix Guyon – BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail : greffe.ta-reunion@juradm.fr ou par le biais de l’application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : http://www.telerecours.fr

Avis intégral consultable sur le profil d’acheteur. ID Dematis n° 979477 / BOAMP : 23-165338

VIII. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : LE MERCREDI 29 NOVEMBRE 2023