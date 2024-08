Iléva : Avis d’attribution

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

14/06/24 : BOAMP (24-69486) + DEMATIS (1025926) JAL des 18/06/24 (JIR n° BCV02504 + QUOTIDIEN n° L001080) et IMAZ PRESS + ZINFO 974]

2. POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA –SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION – 17, chemin Joli Fond – Basse-Terre – BP 560 – 97410 Saint-Pierre – Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22 – Courriel : djcp@ileva.re – Adresse internet : http://www.ileva.re / Adresse du profil d’acheteur : https://smtd-rso.e-marchespublics.com.

3. PROCEDURE : Accords-cadres multi attributaires à marches subséquents avec remise en concurrence lors de la survenance des besoins exprimés. La présente consultation est passée en procédure adaptée ouverte conformément aux dispositions du Code de la commande publique.

4. OBJET DU MARCHE : LOCATION EN REGIE HORAIRE ET AVEC CHAUFFEUR D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS (LOTS 01 A 03).

5. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Valeur économique (70 points) / Valeur technique (30 points).

6. ADHERENTS – DATE DE NOTIFICATION – MONTANT DES MARCHES

LOT 1 : Location avec chauffeur d’une mini-pelle sur pneus (3 offres reçues)

SARL LOCAMAT PRO – 2 ALLE JACQUOT – ZI N°2 – 97410 SAINT-PIERRE – GERANT : Monsieur Marie-Joseph LAURET – Mail : reservation@locamatpro.fr – Notifié le 16/07/24 (1)

Montant du devis détaillé : 6 175.00 € HT

SARL TRANSTER – 865 CHEMIN BOISSY – 97410 SAINT-PIERRE – GERANT : Monsieur Frederic SOUMIRA – Mail : frederic.soumira@transter.re – Notifié le 15/07/24 (2)

Montant du devis détaillé : 7 325.00 € HT

LOT 2 : Location avec chauffeur d’un chargeur sur pneus avec godet (1 offre reçue)

SARL TRANSTER (2)

Montant du devis détaillé : 12 050.00 € HT

LOT 3 : Location avec chauffeur d’une pelle hydraulique sur pneus (3 offres reçues)

SARL LOCAMAT PRO (1)

Montant du devis détaillé : 7 225.00 € HT

SARL TRANSTER (2)

Montant du devis détaillé : 8 900.00 € HT

Montants : Accords-cadres multi attributaires à marchés subséquents à bons de commande sans mini et avec maxi de 50 000,00 € HT pour le lot 01 et de 85 000,00 € HT par lot (pour les lots 02 et 03). Il a été désigné les Adhérents qui seront remis en concurrence lors de la survenance des besoins exprimés (Cf. pour détail au BOAMP).

6. AUTRES INFORMATIONS

Durée des marchés : Les accords-cadres sont exécutoires à 00 heure, au lendemain de la date de leur notification aux Adhérents (date portée sur le récépissé et/ou l’accusé de réception) pour une durée d’UN AN ou à l’atteinte du montant maxi.

Modalités de consultation des marchés : Marché M24009 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.

Procédure de recours : Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) – 27, rue Félix Guyon – BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail : greffe.ta-reunion@juradm.fr ou par le biais de l’application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : http://www.telerecours.fr

Avis intégral consultable sur DEMATIS n° 1037531 / BOAMP : 24-91865

8. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : LE LUNDI 05 AOUT 2024