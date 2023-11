ILEVA : Avis d’appel public à la concurrence

I. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA – SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION

17 chemin Joli Fond – Basse-Terre – BP 560 – 97410 Saint-Pierre

Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22 – Email : courrier@ileva.re

Adresse internet : http://www.ileva.re / Adresse du profil d’acheteur : https://smtd-rso.e-marchespublics.com

II. PROCEDURE

Procédure adaptée ouverte.

III. OBJET DU MARCHE

1. Intitulé attribué : MAPA. PRESTATIONS DE COMMUNICATION POUR LE SYNDICAT MIXTE ILEVA

2. Autres informations :

– Division en tranches / lots : Lot 1 : Conseil sur la stratégie de communication / Lot 2 : Conception et exécution d’outils de communication et de promotion / Lot 3 : Fabrication d’outils de communication et de promotion

– Critères de jugement des offres : Critères énoncés dans les documents du marché.

– Réf. Interne du DCE : M23COMMUNICATION-10 / Id DEMATIS n° 979685 / Annonce BOAMP : 23-165889.

– Modalités de retrait du DCE : UNIQUEMENT sous format électronique sur le profil d’acheteur.

IV. DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES OFFRES : MARDI 19 DECEMBRE 2023 à 12H00 (Heure de La Réunion -GMT + 4-)

V. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : MARDI 28 NOVEMBRE 2023